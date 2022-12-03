В зоогостиницах Москвы вырос спрос на длительную передержку животных

Хозяева домашних животных стали чаще оставлять питомцев на длительную передержку — на срок до трех месяцев и более, в том числе из-за участившихся случаев отъезда за границу, рассказали РИА Недвижимость владельцы зоогостиниц московского региона.

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"С середины февраля по середину апреля в связи с ситуацией в стране спрос на наши услуги был очень низкий, отель стоял почти пустой, о длительных передержках и говорить не приходилось. Но с конца сентября мы видим рост спроса именно на услуги длительной передержки — от трех недель до трех месяцев и более", — отметила владелица отеля для животных Happy Pet Кристина Карпова.

По ее словам, обычно у зоогостиниц есть ярко выраженная сезонность. Зимой и ранней весной, а также осенью клиентов гораздо меньше, чем летом. Так было и в этом году, но и нынешней осенью спрос повышен, причем стала актуальна именно длительная передержка, обратила внимание Карпова.

По мнению владельцев гостиниц, востребованность услуг по длительной передержке питомцев в том числе выросла на фоне участившихся случаев отъезда их владельцев за границу. Не у всех получается оставить питомцев у родственников или знакомых.

При этом расценки, по данным руководителя направления по работе с сообществом в ассоциации "Благополучие животных" Виктории Чупахиной, варьируются от 700 до 1800 рублей в сутки за животное в зависимости от его размера, без учета скидки за длительную передержку.