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36 минут назад

Карты «Тройка» с оформлением в честь регби-клуба ЦСКА появились в продаже в московском метро

Агентство «Москва»

Тематические карты «Тройка» с оформлением в честь регбийного клуба ЦСКА поступили в продажу в столичном метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Появились карты «Тройка» с оформлением в честь регби-клуба ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В метро существует хорошая традиция - выпускать лимитированные проездные билеты «Единый» и «Тройка», посвященные важным событиям, датам, интересным фактам и организациям. Сегодняшняя «Тройка» - в честь команды ЦСКА по регби», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, всего выпущено 2 тыс. карт, приобрести их можно в сувенирных магазинах, на стойках «Живое общение» и на сайте Московского метрополитена.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,ЦСКА,
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