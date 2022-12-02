Появились карты «Тройка» с оформлением в честь регби-клуба ЦСКА

Тематические карты «Тройка» с оформлением в честь регбийного клуба ЦСКА поступили в продажу в столичном метро, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«В метро существует хорошая традиция - выпускать лимитированные проездные билеты «Единый» и «Тройка», посвященные важным событиям, датам, интересным фактам и организациям. Сегодняшняя «Тройка» - в честь команды ЦСКА по регби», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

По его словам, всего выпущено 2 тыс. карт, приобрести их можно в сувенирных магазинах, на стойках «Живое общение» и на сайте Московского метрополитена.