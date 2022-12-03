Власти Изюма переименуют улицы Пушкинскую и Суворова в улицы Бандеры и Петлюры

В Изюме Харьковской области власти решили переименовать ряд улиц и площадей, названия которых были связаны с российской или советской историей. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, пишет ТАСС.

По словам чиновника, соответствующее решение было принято в ходе заседания топонимической комиссии, которое состоялось 2 декабря. Всего новые названия планируется закрепить за 22 топонимами Изюма, отметил Мацокин.

Так, Пушкинская улица станет улицей Степана Бандеры, улица Суворова — улицей Семена Петлюры, а улица Московская — улицей Ивана Мазепы. Площадь Революции переименуют в площадь Героев Крут, улицу Ломоносова — в улицу Романа Ратушного, улицу Пролетарскую — в Лондонскую, улицу Горького — в улицу Виталия Смолярова, улицу Волоха — в улицу гетмана Полуботка. Новые названия получат также улица Тургенева и Камчатская улица: первая станет улицей Джохара Дудаева, а вторая — улицей Аляски.

Как уточнил заммэра, документы о переименовании уже направили на утверждение главе военной администрации региона.