Московская неделя моды стала лауреатом премии Russian Creative Awards

— Мне стало интересно, а кто же, кому мы передадим такую замечательную награду. Вы знаете, кто? Республика Якутия, — заявил глава города.

Он напомнил, что в 2021 году победителем в этой номинации была Москва. По словам Собянина, он поставил себе цель, чтобы в столице было создано не меньше ста тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере креатива. Также мэр города добавил, что в данной области на сегодняшний день трудится свыше одного миллиона человек, передает агентство городских новостей «Москва».