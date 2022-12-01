Московская неделя моды стала лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Событие года», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии вручения премий.
Церемонию в концертном зале «Зарядье» посетил мэр Москвы Сергей Собянин, он вручил главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву премию в номинации «Креативный регион года».
«Мне стало интересно, а кто же, кому мы передадим такую замечательную награду. Вы знаете кто? Республика Якутия», - сказал Собянин.
Он напомнил, что в прошлом году Москва была объявлена самым креативным регионом.
«Вы знаете, я провел с коллегами большую работу, чтобы оставить за собой это звание. Мы поставили себе цель, чтобы у нас в Москве было не меньше 100 тыс. предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются креативом. Мы это сделали. Поставили задачу, чтобы в этой области работало больше миллиона человек, и мы это сделали. Это просто часть нашей московской жизни, без которой уже Москву невозможно представить. Вдруг я узнаю, что Москва проиграла. <…> Оказывается, в одни руки такая премия не выдается в течение пяти лет», - добавил мэр Москвы.
В ходе церемонии была отмечена Московская неделя моды, которую с 20 по 26 июня посетили более 1,6 млн человек. Она стала лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Событие года».
«Ни одни ограничения не могли нам запретить стать и быть креативной, модной, современной, инновационной столицей нашей России. Московская неделя моды показала самое главное всем нам - и москвичам, и всем, кто приезжал в город в эту неделю, эти семь дней, - что у нас действительно все есть, и это наше, и это то, что имеет самое главное - имеет будущее развиваться в нашей великой стране», - отметил, получая премию, руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
В шорт-лист премии вошли также и другие столичные проекты: программа поддержки локальных брендов «Сделано в Москве», проект по разработке дизайн-решений для импортозамещающей продукции в разных сферах «Фабрика дизайна», международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в столице действует больше 100 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативной индустрии. Общая выручка этих организаций превышает 4 трлн руб. В организациях креативного сектора экономики заняты 453 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек (около 13% всех занятых в столице). Крупнейшими работодателями являются отрасли разработки программного обеспечения и видеоигр, реклама, издательская деятельность, архитектура, мода, кино и анимация.