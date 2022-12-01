Московская неделя моды стала лауреатом премии Russian Creative Awards

«Вы знаете, я провел с коллегами большую работу, чтобы оставить за собой это звание. Мы поставили себе цель, чтобы у нас в Москве было не меньше 100 тыс. предприятий, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются креативом. Мы это сделали. Поставили задачу, чтобы в этой области работало больше миллиона человек, и мы это сделали. Это просто часть нашей московской жизни, без которой уже Москву невозможно представить. Вдруг я узнаю, что Москва проиграла. <…> Оказывается, в одни руки такая премия не выдается в течение пяти лет», - добавил мэр Москвы.