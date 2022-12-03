В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления

С 3 по 11 декабря с 0.01 до 6.00 будут ограничения на Тверской улицу – в районе пересечения с Камергерским переулком – при движении в сторону области (одна полоса); на Петровке, в районе пересечения с улицей Кузнецкий мост (одна полоса); на Тверской, от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом (одна полоса). Также движение будет ограничено в районе дома 9 на Тверской улице по направлению в центр (одна полоса); в Газетном переулке – от дома 17, строение 2 до дома 9 по Тверской улице (две полосы). Кроме того, нельзя будет проехать по одной полосе на Тверской улице в районе Новопушкинского сквера в сторону центра.