В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
1 час назад

В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления

Мир24иещё 1

До 12 декабря движение по ночам в центре Москвы будет ограничено из-за подготовительных работ по новогоднему оформлению города, передает «МИР 24», передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления
Фото: Мир24Мир24

С 3 по 11 декабря с 0.01 до 6.00 будут ограничения на Тверской улицу – в районе пересечения с Камергерским переулком – при движении в сторону области (одна полоса); на Петровке, в районе пересечения с улицей Кузнецкий мост (одна полоса); на Тверской, от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом (одна полоса). Также движение будет ограничено в районе дома 9 на Тверской улице по направлению в центр (одна полоса); в Газетном переулке – от дома 17, строение 2 до дома 9 по Тверской улице (две полосы). Кроме того, нельзя будет проехать по одной полосе на Тверской улице в районе Новопушкинского сквера в сторону центра.

В дептрансе добавили, что в с 3 по 12 декабря с 0.01 до 6.00 каждую ночь будет ограничено движение на Моховой улице – напротив дома 15/1 при движении в сторону Тверской улицы (одна полоса).

Ранее сообщалось, что больше тысячи елей украсят к Новому году в Москве. Общее праздничное оформление будет в том же стиле, что и в прошлом году.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители