В центре Москвы ограничат движение из-за новогоднего оформления

До 12 декабря движение по ночам в центре Москвы будет ограничено из-за подготовительных работ по новогоднему оформлению города, передает «МИР 24», передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент транспорта.
С 3 по 11 декабря с 0.01 до 6.00 будут ограничения на Тверской улицу – в районе пересечения с Камергерским переулком – при движении в сторону области (одна полоса); на Петровке, в районе пересечения с улицей Кузнецкий мост (одна полоса); на Тверской, от пересечения со Столешниковым переулком до пересечения с Тверским проездом (одна полоса). Также движение будет ограничено в районе дома 9 на Тверской улице по направлению в центр (одна полоса); в Газетном переулке – от дома 17, строение 2 до дома 9 по Тверской улице (две полосы). Кроме того, нельзя будет проехать по одной полосе на Тверской улице в районе Новопушкинского сквера в сторону центра.
В дептрансе добавили, что в с 3 по 12 декабря с 0.01 до 6.00 каждую ночь будет ограничено движение на Моховой улице – напротив дома 15/1 при движении в сторону Тверской улицы (одна полоса).
Ранее сообщалось, что больше тысячи елей украсят к Новому году в Москве. Общее праздничное оформление будет в том же стиле, что и в прошлом году.