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44 минуты назад

Москвичам рассказали о выставках, которые открываются в декабре

Вечерняя Москваиещё 3

Москвичей познакомили с планами столичных музеев и выставочных залов на декабрь. О планируемых культурных событиях рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.

Москвичам рассказали об открывающихся в декабре выставках
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, в Государственном музее-заповеднике «Коломенское» 1 декабря открылась выставка «Русский стиль. Камин М. А. Врубеля «Микула Селянинович и Вольга». Она посвящена шедевру художника, созданному в 1898 году и являющемуся выдающимся примером дизайна эпохи модерна и русского стиля.

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В галерее «Пересветов переулок» 2 декабря начнет работу выставка «Пересветов переулок 4к1», посвященная истории и жизни дома, в котором расположена галерея.

В этот же день в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени откроется экспозиция «Мода на чай. Живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейных и частных собраний».

Посетители Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына с 6 декабря смогут ознакомиться с выставкой «Константин Коровин и его круг. Москва — Париж».

В эту же дату стартует Фестиваль частных коллекций в Государственном музее-заповеднике «Царицыно». Здесь одновременно откроются четыре самостоятельные выставки коллекционеров и художников: советских мастеров-фарфористов Бориса Калиты и Киры Рябининой; проект коллекционеров Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева — выставка «Краски и слова. Пейзажи в отечественной живописи XVIII — первой половины XX века» и проект «Москва: раньше и теперь. Живопись и графика из собрания Юрия Носова, фильтр-фотография Ивана Филимонова».

В Государственном музее-заповеднике «Царицыно» 15 декабря заработает выставка «В поисках народного искусства».

16 декабря в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского стартует выставка «Фокстрот vs СССР. От ненависти до любви один шаг с каблука».

20 декабря начнет работу экспозиция «Геометрия природы» в Государственном Дарвиновском музее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 25 ноября по 25 декабря в Новой Третьяковке пройдет выставка, приуроченная к 10-летию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Новости Москвы,Анатолий Гостев,Юрий Носов,Татьяна Алексеева,Константин Коровин,Сергей Андрияка,Александр Солженицын,
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