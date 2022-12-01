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1 час назад

Фестиваль архитектуры, урбанистики и культурного наследия пройдет в Москве

Москва24иещё 1

Городской фестиваль "Наследие" для всех, кому интересны архитектура, дизайн, история и культурное наследие столицы, пройдет 3 декабря. В программе – мастер-классы, книжный салон, показы кинолент об архитектурной Москве, а также встречи с реставраторами, представителями архитектурной школы, главами музеев и краеведами.

Фестиваль архитектуры, урбанистики и культурного наследия пройдет в Москве
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

Для участников будут организованы показы фильмов об архитектуре и архитекторах, а также откроется лекторий, где соберутся самые интересные спикеры в области культурного наследия.

Желающие смогут попробовать себя в реставрации старинной мебели, лепного архитектурного декора и подлинных археологических артефактов. Отдельное место на фестивале займет книжный салон, где посетители смогут не только познакомиться с интересными книгами, посвященными московской истории и архитектуре, но и пообщаться с авторами и издателями.

У молодых кадров будет возможность принять участие в ярмарке вакансий, где ведущие архитектурные и реставрационные бюро расскажут о своей деятельности.

Гостей фестиваля ждут активности для детей и взрослых. Форум будет интересен совершенно разным людям: специалисты смогут найти новые возможности для развития, а городское сообщество вдохновится архитектурной историей Москвы и поучаствует в сохранении культурного наследия.

Мероприятия пройдут на площадке с 10:00 до 17:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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