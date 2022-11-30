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33 минуты назад

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за морозов

Москва24иещё 3

В московской системе отопления повысили температуру из-за похолодания. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.

Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за морозов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Он напомнил, что в столичном регионе до конца недели ожидаются морозы: днем – до -5 градусов, а ночью – до -10 градусов. В связи с этим в системе теплоснабжения Москвы скорректировали температуру, которая к настоящему времени достигает 110 градусов. Вместе с тем Бирюков пояснил, что нельзя в один миг уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения.

"Это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что морозы до -20 градусов к концу недели с очень небольшой вероятностью могут наблюдаться на востоке Московской области.

По его словам, в столице же установится солнечная погода с тенденцией к потеплению.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Петр Бирюков,
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