Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за морозов

Он напомнил, что в столичном регионе до конца недели ожидаются морозы: днем – до -5 градусов, а ночью – до -10 градусов. В связи с этим в системе теплоснабжения Москвы скорректировали температуру, которая к настоящему времени достигает 110 градусов. Вместе с тем Бирюков пояснил, что нельзя в один миг уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения.