В Москве открылась выставка «Эпоха Петра I в книгах и картинках»

В выставочно-лекционном зале «Под сводами» Государственной публичной исторической библиотеки России открылась выставка «Эпоха Петра I в книгах и картинках», приуроченная к 350-летию со дня рождения российского императора, пишет ТАСС.

«Государственная публичная историческая библиотека России раскрывает свои уникальные фонды. Мы отобрали наиболее редкие и ценные издания, посвященные эпохе первого императора всероссийского», — рассказали в культурном учреждении.

В рамках экспозиции будут представлены в частности труды российского историка 18 века Ивана Голикова и итало-греческого просветителя Антонио Катифоро. Помимо этого, посетители увидят труд Захарийе Орфелина «Житие и славныя дела государя императора Петра Великаго самодержца всероссийскаго» (1772), к этому писателю лично обращался Александр Пушкин, когда работал над «Историями Петра I».