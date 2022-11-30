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1 час назад

В Москве открылась выставка «Эпоха Петра I в книгах и картинках»

Газета.Ru

В выставочно-лекционном зале «Под сводами» Государственной публичной исторической библиотеки России открылась выставка «Эпоха Петра I в книгах и картинках», приуроченная к 350-летию со дня рождения российского императора, пишет ТАСС.

В Москве открылась выставка «Эпоха Петра I в книгах и картинках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Государственная публичная историческая библиотека России раскрывает свои уникальные фонды. Мы отобрали наиболее редкие и ценные издания, посвященные эпохе первого императора всероссийского», — рассказали в культурном учреждении.

В рамках экспозиции будут представлены в частности труды российского историка 18 века Ивана Голикова и итало-греческого просветителя Антонио Катифоро. Помимо этого, посетители увидят труд Захарийе Орфелина «Житие и славныя дела государя императора Петра Великаго самодержца всероссийскаго» (1772), к этому писателю лично обращался Александр Пушкин, когда работал над «Историями Петра I».

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет выставка нарядов Петра I.

Новости Москвы,Иван Голиков,
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