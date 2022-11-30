В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву

"100-летие ОКБ Туполева - это наш общий большой праздник. Андрей Николаевич Туполев и коллектив КБ его имени всегда олицетворяли движение отечественного авиастроения вперед, во многом определяли его будущее. Мы чтим традиции ОКБ Туполева, применяем в работе всей Объединенной авиастроительной корпорации лучшие практики нашего легендарного КБ и делаем все, чтобы опыт поколений конструкторов и инженерная культура продолжали развиваться и давать реальные плоды в будущем - при создании новейших образцов российской авиационной техники", - заявил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" Юрий Слюсарь.