В Москве открыли памятник авиаконструктору Андрею Туполеву

Памятник легендарному советскому ученому и инженеру Андрею Туполеву открыли 30 ноября в столице. Установлен он в честь 100-летия конструкторского бюро "Туполев" на набережной Академика Туполева, 17.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Андрей Николаевич учился, жил и работал в Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал отечественные технологии колоссальными темпами. Сегодня дело великого инженера продолжает конструкторское бюро, носящее его имя. На территории предприятия памятник и установлен".
Монумент изготовлен из бронзы. Это скульптура Андрея Туполева с чертежом, свернутым в рулон. Стоит она на треугольном постаменте, на заднем плане - контур уникального сверхзвукового самолета Ту-144. В церемонии открытия приняли участие коллеги и родственники авиаконструктора, представители общественных и научных организаций, столичных и федеральных органов власти.
"100-летие ОКБ Туполева - это наш общий большой праздник. Андрей Николаевич Туполев и коллектив КБ его имени всегда олицетворяли движение отечественного авиастроения вперед, во многом определяли его будущее. Мы чтим традиции ОКБ Туполева, применяем в работе всей Объединенной авиастроительной корпорации лучшие практики нашего легендарного КБ и делаем все, чтобы опыт поколений конструкторов и инженерная культура продолжали развиваться и давать реальные плоды в будущем - при создании новейших образцов российской авиационной техники", - заявил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России" Юрий Слюсарь.