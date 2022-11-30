В школах Москвы не планируют вводить единую форму

Столичные школы вправе самостоятельно определять, каким должен быть внешний вид ученика. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.
"Единого решения о введении школьной формы нет. Но у школ есть такое право, и очень многие школы этим воспользовались. Это делается исключительно по согласованию со всем родительским сообществом и проходит через утверждение управляющим советом, - рассказал Молев. - В некоторых школах есть сформулированные требования к внешнему виду учеников либо буквально форма".
Молев также отметил, что в школе, где учится его сын, школьной формы нет, но есть конкретные требования к внешнему виду ученика.
Напомним, что осенью Минпросвещения России сообщило о планах ввести единую школьную форму.