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14 минут назад

В школах Москвы не планируют вводить единую форму

Российская Газета

Столичные школы вправе самостоятельно определять, каким должен быть внешний вид ученика. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

В школах Москвы не планируют вводить единую форму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Единого решения о введении школьной формы нет. Но у школ есть такое право, и очень многие школы этим воспользовались. Это делается исключительно по согласованию со всем родительским сообществом и проходит через утверждение управляющим советом, - рассказал Молев. - В некоторых школах есть сформулированные требования к внешнему виду учеников либо буквально форма".

Молев также отметил, что в школе, где учится его сын, школьной формы нет, но есть конкретные требования к внешнему виду ученика.

Напомним, что осенью Минпросвещения России сообщило о планах ввести единую школьную форму.

Новости Москвы,Общество,Антон Молев,Минпросвещения России,
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