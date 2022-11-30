В школах Москвы не планируют вводить единую форму

"Единого решения о введении школьной формы нет. Но у школ есть такое право, и очень многие школы этим воспользовались. Это делается исключительно по согласованию со всем родительским сообществом и проходит через утверждение управляющим советом, - рассказал Молев. - В некоторых школах есть сформулированные требования к внешнему виду учеников либо буквально форма".