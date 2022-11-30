"Шопениана" возвращается на историческую сцену Большого театра

Легендарная "Шопениана" Михаила Фокина возвращается на историческую сцену Большого театра, передает ОТР. Возобновлённую версию подготовили народные артисты России, балетмейстеры Вадим Гуляев и Наталья Большакова.

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Балетную сюиту на музыку Шопена называют одним из первых и самых успешных творений реформатора танца Михаила Фокина.

В этом спектакле знаменитый балетмейстер признаётся в любви к эпохе романтизма. "Шопениану" танцевали все известные русские и советские балерины: Анна Павлова, Ольга Преображенская, Галина Уланова. В современной же версии на сцене блистают не только примы.

"Я лично в восторге, особенно от кордебалета девочек. С каким желанием они это делали, с каким вниманием. Просто в восторге", - говорит балетмейстер, народный артист России Вадим Гуляев.