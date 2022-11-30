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9 минут назад

"Шопениана" возвращается на историческую сцену Большого театра

Газета.Ru

Легендарная "Шопениана" Михаила Фокина возвращается на историческую сцену Большого театра, передает ОТР. Возобновлённую версию подготовили народные артисты России, балетмейстеры Вадим Гуляев и Наталья Большакова.

"Шопениана" возвращается на историческую сцену Большого театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Балетную сюиту на музыку Шопена называют одним из первых и самых успешных творений реформатора танца Михаила Фокина.

В этом спектакле знаменитый балетмейстер признаётся в любви к эпохе романтизма. "Шопениану" танцевали все известные русские и советские балерины: Анна Павлова, Ольга Преображенская, Галина Уланова. В современной же версии на сцене блистают не только примы.

"Я лично в восторге, особенно от кордебалета девочек. С каким желанием они это делали, с каким вниманием. Просто в восторге", - говорит балетмейстер, народный артист России Вадим Гуляев.

Ещё одной премьерой вечера станет гран-па из балета "Пахита" на музыку Людвига Минкуса. Эта хореографическая сцена по сей день остаётся шедевром мировой балетной классики и бесценным подарком для артистов и зрителей.

Новости Москвы,Вадим Гуляев,Наталья Большакова,Ольга Преображенская,Михаил Фокин,Анна Павлова,Галина Уланова,
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