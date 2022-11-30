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1 час назад

Расписание аэроэкспрессов до Шереметьево изменится 3-4 декабря

Агентство «Москва»иещё 1

Поезда «Аэроэкспресс» до аэропорта Шереметьево будут курсировать по измененному расписанию 3-4 декабря 2022 года из-за проведения плановых работ на железной дороге, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Расписание аэроэкспрессов до Шереметьево изменится
Фото: ТАССТАСС

«В связи с проведением плановых работ на железной дороге 3 и 4 декабря будет скорректирован график движения рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево - часть рейсов будут отменены», - говорится в сообщении.

Как уточняется, 3 декабря, начиная с 13:15, не будет части рейсов в аэропорт Шереметьево, а из аэропорта отменен поезд отправлением в 10:11 и часть рейсов в течение дня начиная с 15:31. Кроме того, 4 декабря отменен ряд поездов в первой половине дня. При этом некоторые аэроэкспрессы 3 и 4 декабря будут отправляться и прибывать с корректировками в расписании. Также 4 декабря движение поездов в сторону аэропорта будет возобновлено в полном объеме с 9:45, из аэропорта - с 11:21.

В компании добавили, что добраться в аэропорт Шереметьево во время перерывов в движении поездов можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». Там напомнили, что автобусы курсируют каждые 15 минут с 5:50 до 0:05 в сторону аэропорта и с 6:28 до 0:43 из аэропорта, а маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки - 20 минут.

Отмечается, что посмотреть расписание движения экспресс-автобусов можно на сайте компании в разделе «Экспресс-автобус Шереметьево». Так, терминалы «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале и в аэропорту Шереметьево 3 и 4 декабря будут работать в обычном режиме, а сотрудники компании помогут пассажирам подобрать оптимальный маршрут. «Убедительно просим пассажиров ознакомиться с графиком движения поездов перед поездкой», - заключили в пресс-службе.

Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,
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