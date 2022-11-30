Собянин опубликовал первые фото с тремя новыми станциями БКЛ

Первые фото трех новых станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) опубликовал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Строительство Большой кольцевой линии метро вошло в завершающую стадию. Она готова на 97 процентов. Уже открыли 22 станции, которыми ежедневно пользуются больше 500 тысяч пассажиров. Сегодня мы делаем пробный пуск северо-восточного участка с тремя станциями — "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща"», — написал глава города.
По его словам, до конца года также будут проведены технические пуски восточного и южного участков. БКЛ полностью замкнется и будет работать в полном режиме уже в первом квартале 2023 года.
Ранее Сергей Собянин также анонсировал скорое открытие метро во Внукове.