Собянин опубликовал первые фото с тремя новыми станциями БКЛ

«Строительство Большой кольцевой линии метро вошло в завершающую стадию. Она готова на 97 процентов. Уже открыли 22 станции, которыми ежедневно пользуются больше 500 тысяч пассажиров. Сегодня мы делаем пробный пуск северо-восточного участка с тремя станциями — "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща"», — написал глава города.

По его словам, до конца года также будут проведены технические пуски восточного и южного участков. БКЛ полностью замкнется и будет работать в полном режиме уже в первом квартале 2023 года.