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9 минут назад

Собянин опубликовал первые фото с тремя новыми станциями БКЛ

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Первые фото трех новых станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) опубликовал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин опубликовал первые фото с тремя новыми станциями БКЛ
Фото: Telegram-канал Сергея СобянинTelegram-канал Сергея Собянин

«Строительство Большой кольцевой линии метро вошло в завершающую стадию. Она готова на 97 процентов. Уже открыли 22 станции, которыми ежедневно пользуются больше 500 тысяч пассажиров. Сегодня мы делаем пробный пуск северо-восточного участка с тремя станциями — "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща"», — написал глава города.

t.me/mos_sobyanin/2570

По его словам, до конца года также будут проведены технические пуски восточного и южного участков. БКЛ полностью замкнется и будет работать в полном режиме уже в первом квартале 2023 года.

Ранее Сергей Собянин также анонсировал скорое открытие метро во Внукове.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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