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20 минут назад

Обстановка у H&M в центре Москвы в последний день работы попала на видео

Мослента

На видео попала обстановка у магазина H&M, работающего последний день в центре Москвы перед полным закрытием всех точек в России. Ролик опубликовали в Telegram-канале Shot.

«Люди без чести и совести», «Шел 35-й последний день», «Стоят они, а стыдно мне», «Я не пойму, за чем они там стоят в очередях?», «Минус 13 на улице. За какой-то шмоткой на таком морозе в очереди стоять? Позорище», — возмутились пользователи сети.

На опубликованных видеокадрах десятки людей собрались перед закрытыми дверьми в магазин. Как только горожан запустили, некоторые из них бегом по еще не работающим эскалаторам направились за покупками.

Ранее стало известно, что на месте завершающей свою работу в России розничной торговой сети H&M откроются магазины российских брендов.

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