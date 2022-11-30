Проезжую часть Лефортовского тоннеля освободили после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 30 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Проезжая часть освобождена, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло утром 30 ноября в Лефортовском тоннеле на внешней стороне ТТК. Столкнулось несколько автомобилей, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.