Рядом с ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России

«По итогам 2022 года в городе будет введено в эксплуатацию 10 новых гостиниц на 1,2 тыс. номеров. Конгресс-отель рядом с ВДНХ - первый столь масштабный проект в сфере гостиничной инфраструктуры, реализованный китайскими инвесторами в Москве. Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока и укреплению дружеских отношений между нашими государствами, о чем позволяет говорить динамика последних лет. В доковидном 2019-м, когда столицу посетило рекордное число путешественников, мы приняли больше 870 тыс. гостей из Китая - это первое место среди всех стран дальнего зарубежья», - приводятся в сообщении словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной.