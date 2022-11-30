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12 минут назад

Сергунина: Рядом с ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России

Агентство «Москва»

Около ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России - Soluxe Hotel Moscow, он принадлежит китайской сети гостиниц и находится на территории делового центра «Парк Хуамин». Об этом сообщили в пресс-службе московского комитета по туризму.

Рядом с ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По итогам 2022 года в городе будет введено в эксплуатацию 10 новых гостиниц на 1,2 тыс. номеров. Конгресс-отель рядом с ВДНХ - первый столь масштабный проект в сфере гостиничной инфраструктуры, реализованный китайскими инвесторами в Москве. Площадка поспособствует дальнейшему росту турпотока и укреплению дружеских отношений между нашими государствами, о чем позволяет говорить динамика последних лет. В доковидном 2019-м, когда столицу посетило рекордное число путешественников, мы приняли больше 870 тыс. гостей из Китая - это первое место среди всех стран дальнего зарубежья», - приводятся в сообщении словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она напомнила, что до пандемии поток туристов из КНР в российскую столицу рос в среднем на 19% в год.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,ВДНХ,
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