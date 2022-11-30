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27 минут назад

Синоптик опроверг прогноз о 20-градусных морозах в столице к концу недели

Москва24иещё 2

Москвичам не стоит опасаться прогнозов о похолодании до -20 градусов к концу недели, они могут оказаться актуальными только для востока Московской области, заявил руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик опроверг прогноз о 20-градусных морозах в столице
Фото: Москва 24/Юлия ИванкоМосква 24/Юлия Иванко

"Такие морозы могут наблюдаться только на востоке Московской области и то с очень небольшой вероятностью. В столице же в ближайшие дни ожидается очень солнечная погода с тенденцией к потеплению. Подмораживать будет только в утренние часы", – сказал он.

По словам Шувалова, столбики термометров будут показывать от 9 до 14 градусов ниже нуля. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в свою очередь, рассказал, что на этой неделе в Москве прогнозируется очень высокий уровень атмосферного давления. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Всю неделю в Москве будет очень высокое атмосферное давление, оно почти на 20 единиц выше нормы. На данный момент оно превысило отметку 767 миллиметров ртутного столба", – заявил он.

Леус отметил, что до конца недели барометры будут показывать до 766–769 миллиметров ртутного столба. В связи с этим эксперт порекомендовал метеозависимым гражданам внимательнее следить за своим самочувствием.

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце недели в Москву придут морозы до -20 градусов. По его словам, температура будет опережать климатическое развитие почти на два месяца.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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