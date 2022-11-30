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22 минуты назад

Определены даты бесплатной парковки на новогодние праздники в Москве

Мослентаиещё 2

С 1 по 7 января парковка на улицах столицы будет бесплатной. Эти даты определены на портале правительства Москвы.

Определены даты бесплатной парковки на новогодние праздники в Москве
Фото: ТАССТАСС

«В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными. Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин. Мы просим водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения в такие дни», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра уточнил, что в праздничные дни парковка будет бесплатной на всех улицах города. 8 января парковки будут работать по режиму воскресенья — оплата потребуется только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 рублей за час. Паркинги со шлагбаумами будут работать в обычном режиме по стандартным тарифам.

Ранее были названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году.

Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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