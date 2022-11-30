Определены даты бесплатной парковки на новогодние праздники в Москве

«В новогодние праздники все уличные парковки, включая парковки с тарифами 380 и 450 рублей за час, будут бесплатными. Это не повлияет на загруженность улиц и парковок, потому что традиционно в это время на дороги выезжает меньше машин. Мы просим водителей особенно внимательно относиться к правилам дорожного движения в такие дни», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.