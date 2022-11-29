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15 минут назад

Известный телеведущий назвал неприятное свойство Москвы

Lenta.ru

Известный телеведущий и актер Сергей Друзьяк отметил, что от долгого нахождения в Москве появляется усталость. Неприятное свойство столицы он назвал в интервью журналу Womanhit.

Известный телеведущий назвал неприятное свойство Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий детской телепередачи «Давайте рисовать!» на канале «Карусель» рассказал, что из-за усталости от Москвы у него возникает желание приехать в родные места, чтобы перезарядиться и перевести дух.

«Что-­то, видимо, есть такое в Москве, что хочется вынырнуть из нее и сделать пару вдохов в родных просторах», — поделился Друзьяк.

Телеведущий добавил, что любит приезжать в Ялту, с которой у него связано много детских воспоминаний. В этом городе у него осталась квартира, в которой он жил вместе с бабушкой. Вместе с женой и дочерью они останавливаются в ней на лето и осень и проводят время всей семьей.

«В этой квартире все такое крохотное, а раньше казалось большим. Я мог бы рассказать про каждый мостик, каждый кустик, с которым связаны детские воспоминания. Многое осталось неизменным», — признался Друзьяк.

В ноябре музыкант Максим Леонидов назвал раздражающей привычку москвичей спешить. Он добавил, что другим минусом столицы для него является торжественность, и отметил, что предпочитает тихие и спокойные места города, так как в них он чувствует себя хорошо.

Новости Москвы,Сергей Друзьяк,Максим Леонидов,
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