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23 минуты назад

Собянин провел технический пуск нового участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской"

Москва24иещё 3

Сергей Собянин провел технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Электрозаводская" до "Савеловской".

Собянин провел технический пуск самого сложного в истории участка БКЛ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Указанный участок имеет длину 7,2 километра и является одним из самых сложных в истории.

При этом строительство станций "Рижская" и "Марьина Роща" проходило закрытым способом, который является наиболее сложным и трудоемким.

"Марьина Роща" расположена на уровне 72 метров под землей, она вошла в топ-3 самых глубоких станций московского метро. При этом установленный там эскалатор длиной 130 метров оказался самым протяженным.

В рамках технического пуска по участку проехал тестовый электропоезд без пассажиров, что позволит проверить работоспособность автоматики, телемеханики и управления движением поездов.

Кроме того, специалисты протестируют поездную и диспетчерскую связь, систему жизнеобеспечения станции.

Пассажиры смогут воспользоваться станциями БКЛ "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща" в 2023 году. Благодаря пересадке на радиальные линии метро и московские центральные диаметры на объектах сформируют три крупных ТПУ. Ожидается, что после запуска БКЛ разгрузятся ряд станций.

Кроме того, с помощью Большой кольцевой линии пассажиры значительно сократят время в пути от одного района до другого.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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