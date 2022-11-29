Собянин: Дома по программе реновации сдают строго по графику

Дома по программе реновации столичного жилфонда сдают в эксплуатацию строго по графику, до конца 2022 года в новостройках будут жить уже 100 тыс. москвичей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра заселяемого по программе реновации дома на ул. Мельникова в Таганском районе.

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«Много слухов ходит, что очень сложная ситуация, программа реновации остановится. Ничего подобного. Мы работаем, сдаем дома строго по графику. В этом году, наверное, первые 100 тыс. москвичей переедут в дома. Нам всего надо переселить около миллиона - почти каждый десятый москвич. И первые 100 тыс. нарастающим итогом до конца года будут уже жить в новых домах», - сказал Собянин в ходе общения с москвичами, которые переезжают в новый дом.

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Он отметил, что в Таганском районе в программу реновации включены 16 домов, в настоящее время переселяют жителей из пяти домов.

«Пять пятиэтажек в Таганском районе переселяются. Насколько я знаю, практически отказов нет. 95% - все уже согласились, переезжают. Я надеюсь, Новый год вы отпразднуете в новых квартирах», - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 16 жилых домах, включенных в программу реновации в Таганском районе, проживают 2,2 тыс. человек. Определены этапы переселения жителей: пять домов - 2020-2024 годы, семь домов - 2025-2028 годы, четыре дома - 2029-2032 годы.

Новостройка на ул. Мельникова - это жилой комплекс из трех 15-этажных секций на едином стилобате. В новостройке имеется 378 просторных квартир с улучшенной отделкой жилых помещений и мест общего пользования. Все выполнено в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

На нежилых первых этажах находятся помещения под офисы, технические помещения и комната консьержа. На прилегающей территории предусмотрены детские и спортивные площадки, а также площадки для отдыха.

В программу реновации жилищного фонда включены 5 тыс. 175 домов, в которых проживает порядка миллиона москвичей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время ведется переселение жителей 568 домов в 201 дом-новостройку. В новые квартиры уже переехали 81,5 тыс. человек.