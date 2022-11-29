В столичном «Читай-городе» отметили день рождения Пелевина

25 ноября к 60-летию самого загадочного автора страны прошла встреча с читателями. Виктора Пелевина почти никто никогда не видел вживую, он не фотографируется и не дает интервью. Но в честь 60-летия культового писателя фанаты, наконец, смогли встретиться и даже пообщаться с любимым автором.

Фото: предоставлено «Читай-городом» предоставлено «Читай-городом»

Писатель, который часто в своих книгах смешивает восточную философию и нейросети, предстал перед зрителями в виде цифрового аватара, созданного с помощью технологии Meta Human. Посетители задавали вопросы и получали «из первых уст» ответы на самые разные темы — от карьеры до личной жизни.

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— Начал читать Пелевина еще в молодости и могу сказать, что многое, о чем писал Виктор Олегович много лет назад, происходит сейчас, — делится впечатлениями участник мероприятия, москвич Игорь Игнатов. — Надеюсь когда-нибудь познакомиться с ним лично, но даже виртуальная версия оказалась интересна — и вполне в духе Пелевина.

Самые преданные поклонники автора соревновались в знании произведений и биографических фактов. Также были подведены итоги фотоконкурса на лучшего двойника Виктора Пелевина. Те, кто в этот день решил пополнить библиотеку новыми книгами автора, получили уникальные факсимиле от «великого писателя земли русской».

На встрече выступила бренд-менеджер Пелевина — Анна Павлеева. Как и читатели, сама Анна автора никогда не видела — она общается с ним только по переписке. Анна отметила, что Виктор — прирожденный маркетолог и все его предложения всегда с интересом встречаются издательством.

— В этом году «Читай-город» отмечает 30-летие,­ — рассказывает Елена Абрамова, руководитель PR-отдела книжной сети. — В 1992 году мы открывали первые торговые точки, тогда же вышел первый роман 30-летнего Пелевина «Омон Ра». С момента выхода книга выдержала уже 27 переизданий. И вот нам — 30, а Виктору Олеговичу — 60. И мы гордимся, что прошли вместе половину пути и продолжим идти вместе и дальше.

Также в «Читай-городе» отметили топ-3 самых продаваемых книг Пелевина за весь период: «Чапаев и пустота», «Generation P», «S.N.U.F.F.»