Библиотека этнографии появится в Измайлове

В Измайлове откроется библиотека этнографии. Она будет работать на базе библиотеки № 86 по адресу: Измайловский проезд, дом 18, корпус 2.

Фото: mos.ru mos.ru

«Этот проект — важный вклад в развитие познавательных, просветительских площадок Восточного округа. Российская Федерация является домом более чем для 190 народов с их уникальной культурой, традициями, языком. Именно это богатое наследие мы вместе с нашими посетителями будем изучать в библиотеке этнографии», — рассказал генеральный директор объединения культурных центров ВАО Александр Москалев.

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Каждый месяц в библиотеке будет проходить виртуальное этнографическое путешествие по регионам России. Например, декабрь посвятят Республике Коми. Гости узнают о ее населении, культуре, традициях, письменности и быте.

Открытие библиотеки состоится 8 декабря. Одним из главных мероприятий в этот день станет экскурсия по выставке авторских кукол Ирины Игнатовой «Деревенька моя». Экспозиция расскажет о народной жизни, быте и детских забавах в Республике Коми.

Также откроется выставка студентов Заочного народного университета искусств «В гостях у народа коми». На ней представят картины, посвященные красотам республики и ее культурному богатству. Куратором и идейным вдохновителем выставки стала Юлия Ващенко, автор книг и учебных пособий, член Союза художников России.

Татьяна Вокуева, историк-генеалог, писатель-краевед и председатель межрегионального общественного движения «Русь Печорская» прочтет лекцию «Традиции и обычаи усть-цилемов». Слушатели узнают об одном из старейших сел Европейского Севера — Усть-Цильме, основанном 480 лет назад. А культуролог Наталия Федорова познакомит гостей с мифологией коми.

Для юных посетителей организуют увлекательные мастер-классы. На занятии «Талисман» ребята освоят технику плетения браслета на рогатке и изготовят оберег. Участникам мастер-класса «Символ Коми» предложат сделать игрушку из фетра в виде рыбки. А во время квеста «Тайны народа коми» дети пройдут пять тематических станций. Победитель получит памятный подарок.