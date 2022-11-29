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1 час назад

Программа «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря

Агентство «Москва»иещё 2

В рамках программы «Зима в Подмосковье», которая стартует 1 декабря, жителей Московской области ждут мастер-классы, спортивные соревнования и спектакли. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Программа «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«1 декабря зажжением иллюминации и елок на центральных площадях Подмосковья стартует уже традиционная программа «Зима в Подмосковье». А 3 декабря к программе официально присоединятся парки. В этом сезоне упор в программе сделан на мероприятия для детей и семейной аудитории. Посетителей парков ждут уютные фотозоны, творческие и танцевальные мастер-классы, мягкие арт-объекты, дружеские посиделки с чаепитиями, а любителей активного отдыха - спортивные соревнования, хоккейные турниры, катание с горки», - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

В министерстве добавили, что специальные мероприятия также пройдут в театрах и музеях. «В этом году мы делаем упор не на массовые гуляния и развлекательные шоу, а на более камерные форматы и семейные мероприятия в подмосковных театрах, музеях, парках и домах культуры. Например, наши государственные театры покажут более 100 новогодних спектаклей, муниципальные - более 300. Свыше 3 тыс. мероприятий запланировано в домах культуры региона», - цитирует пресс-служба министра культуры и туризма Подмосковья Василия Кузнецова.

Новости Москвы,Василий Кузнецов,
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