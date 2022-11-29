Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фигурному катанию

«В 17:30 начинаются занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет, в 19:00 - для детей старше 10 лет и взрослых, в 20:30 - для горожан старше 18 лет. Безопасность участников тренировок остается приоритетом для организаторов проекта, поэтому занятия будут проводить профессиональные тренеры Москомспорта. В то же время детям рекомендуется иметь при себе средства защиты: шлем, налокотники и наколенники», - подытожили в департаменте.