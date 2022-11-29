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48 минут назад

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фигурному катанию

Агентство «Москва»

Жители столицы смогут принять участие в бесплатных тренировках по фигурному катанию в рамках зимнего сезона проекта «Мой спортивный район». Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После успешного осеннего сезона проект «Мой спортивный район» продолжит работать зимой. Жители Москвы смогут бесплатно научиться кататься на коньках и освоить базовые элементы одного из самых популярных зимних видов спорта - фигурного катания. Для участия в тренировке необходимо только предварительно зарегистрироваться на сайте и принести с собой на занятие коньки», - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и субботам, каждая длится один час. Москвичам на выбор предлагают 10 катков, их адреса можно найти на официальном сайте мэра и правительства столицы mos.ru.

«В 17:30 начинаются занятия для детей в возрасте от 10 до 14 лет, в 19:00 - для детей старше 10 лет и взрослых, в 20:30 - для горожан старше 18 лет. Безопасность участников тренировок остается приоритетом для организаторов проекта, поэтому занятия будут проводить профессиональные тренеры Москомспорта. В то же время детям рекомендуется иметь при себе средства защиты: шлем, налокотники и наколенники», - подытожили в департаменте.

Записаться на тренировку можно на сайте moysportrayon.moscow.sport.

Ранее «Известия» со ссылкой на врача Анастасию Жданову предупредили россиян о риске набрать вес зимой.

Новости Москвы,Анастасия Жданова,Правительство Москвы,
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