В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
56 минут назад

В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка

Москва24иещё 1

Торжественное открытие ГУМ-Катка состоялось на Красной площади в Москве. На нем гостям и жителям столицы показали часть выступления ледового шоу фигуристки Татьяны Навки "Шахерезада", передает РИА Новости.

В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"Это прекрасная, всеми любимая сказка "Тысяча и одна ночь", всем в детстве ее читали. По мотивам этой сказки мы сделали нашу сказку "История любви Шахерезады", – поделилась олимпийская чемпионка.

Она уточнила, что в постановке принимают участие чемпионы ОИ Камила Валиева, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, роли озвучивают артисты Жасмин, Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Родригез.

Как сообщалось до этого, площадь катка на Красной площади составляет около 6 тысяч "квадратов", а лед выдерживает температуру до 10 градусов, благодаря чему будет доступен до конца зимы.

Ледовая площадка доступна каждый день с 10:00 до 23:00. Кроме того, первые четыре сеанса в будние дни можно будет посетить бесплатно.

Вместе с катком будет работать и ГУМ-Ярмарка. Помимо торговых палаток с сувенирами, елочными игрушками, варежками и другими товарами, там будут карусели для детей и взрослых.

Ранее самый большой каток с искусственным льдом в Москве открылся на ВДНХ. Площадь ледовой площадки составляет 20 тысяч "квадратов", она рассчитана на 4,5 тысячи человек.

Также заработали катки в Парке Горького и "Лужниках".

Как отмечал Сергей Собянин, к новому зимнему сезону в столице откроется свыше 200 катков с искусственным льдом. Их обустроят в парках, дворах и на 19 площадках фестиваля "Московские сезоны". Везде сделают раздевалки, освещение, пункты проката и оказания первой помощи.

Новости Москвы,Камила Валиева,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,Тимур Родригез,Татьяна Навка,Филипп Киркоров,Сергей Собянин,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители