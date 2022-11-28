В Москве открылось рекордное число магазинов российских брендов

С начала года на торговых улицах столицы заработали 15 точек.

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Это рекордный показатель для десяти месяцев за всю историю статистики, сообщила РБК директор направления стрит-ретейл международной консалтинговой компании NF Group Ирина Козина. По её словам, это произошло на фоне ухода зарубежных fashion-брендов.