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52 минуты назад

В Москве открылось рекордное число магазинов российских брендов

Говорит Москва

С начала года на торговых улицах столицы заработали 15 точек.

В Москве открылось рекордное число магазинов российских брендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это рекордный показатель для десяти месяцев за всю историю статистики, сообщила РБК директор направления стрит-ретейл международной консалтинговой компании NF Group Ирина Козина. По её словам, это произошло на фоне ухода зарубежных fashion-брендов.

Как уточняется, ранее российские бренды арендовали помещения не на первой линии, например, это мог быть шоу-рум на четвёртом этаже в здании, которое расположено где-то в переулке. С уходом иностранных игроков отечественные операторы активно занимают площадки в центральных локациях.

Новости Москвы,Ирина Козина,
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