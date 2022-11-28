В Москве пройдет первый федеральный форум "Подростки 360"

Федеральный форум "Подростки 360" впервые состоится в Москве 29-30 ноября, он будет посвящен вопросам повышения компетенций специалистов, работающих с подростками. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ.

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"Форум посвящен вопросам повышения компетенций специалистов, занимающихся работой с подростками. На нем будут впервые представлены результаты всероссийского исследования "Подростки 360", охватившего 300 тыс. респондентов, и лучшие практики по работе с подростками, подведены итоги состоявшихся межрегиональных форумов. Темы выездных площадок и круглых столов выбраны именно на основании результатов проведенных исследований - это наиболее актуальные проблемы в подростковой среде", - говорится в сообщении.

В работе примет участие детский омбудсмен Мария Львова-Белова, представители профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, социально ориентированных НКО, подростки, родители. В рамках форума будут организованы тематические площадки. В частности, участники посетят московские школы, библиотеку для молодежи, где обсудят вопросы профориентации, кибербезопасности, трудоустройства подростков, социальные сети и другие темы.

Дискуссии на круглых столах затронут следующие вопросы - конфликты, преступления в подростковой среде, взаимоотношения с родителями, одноклассниками, наставниками, подростковые травмы и технологии работы с ними, эффективность проектов для подростков, патриотическое воспитание, а также укрепление традиционных семейных ценностей и подготовка подростков к будущей семейной жизни, отметили в пресс-службе.