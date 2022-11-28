Особняк Хлудовых в Басманном районе отреставрируют

Мосгосэкспертиза одобрила реставрацию трехэтажного здания 1864 года постройки в Хомутовском тупике. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Сохранение объекта культурного наследия» по адресу: Хомутовский тупик, д. 5а, стр. 1, Басманный район, Центральный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.
Как уточняется, особняк является объектом культурного наследия федерального значения.
«Проектными решениями предусмотрены работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе и по приспособлению здания к современному использованию. При реставрации интерьеров запланировано восстановление деревянного тамбура и его элементов, включая латунную фурнитуру. Будут обновлены отделка вестибюля первого этажа и площадки лестничной клетки, исторические кирпичные стены. Также работы затронут металлическое ограждение лестницы, деревянные поручни, окна и двери. В вестибюле первого этажа и на лестничной клетке проведут работы по воссозданию исторических люстр и светильников», - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.
Отмечается, что во время реставрации фасадной части рабочие облицуют крыльцо белым камнем, восстановят гипсовый и каменный архитектурный декор. В дополнение под козырьком на главном входе проведут работы по реконструкции фонаря. Модернизация предусмотрена и для инженерных коммуникаций. Таким образом, в особняке капитально отремонтируют системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. Кроме этого, для объекта культурного наследия установят систему снеготаяния и антиобледенения.
В пресс-службе добавили, что все работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия.