Особняк Хлудовых в Басманном районе отреставрируют

«Проектными решениями предусмотрены работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе и по приспособлению здания к современному использованию. При реставрации интерьеров запланировано восстановление деревянного тамбура и его элементов, включая латунную фурнитуру. Будут обновлены отделка вестибюля первого этажа и площадки лестничной клетки, исторические кирпичные стены. Также работы затронут металлическое ограждение лестницы, деревянные поручни, окна и двери. В вестибюле первого этажа и на лестничной клетке проведут работы по воссозданию исторических люстр и светильников», - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.