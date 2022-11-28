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1 час назад

Добро на фото: в столице открылась выставка, посвященная волонтерству

Mos.ruиещё 1

Горожане смогут узнать о 10 направлениях добровольчества.

В столице открылась выставка, посвященная волонтерству
Фото: Mos.ruMos.ru

В преддверии Дня добровольца, который отмечается 5 декабря, в Москве открылась фотовыставка, посвященная столичным волонтерам. Она пройдет в парках, креативных пространствах и знаковых местах города.

На ВДНХ и дизайн-заводе «Флакон» выставка продлится до 8 декабря, а с 9 по 15 декабря пройдет в парке «Сокольники». С 9 до 22 декабря экспозицию можно будет увидеть в Парке Горького, с 16 по 22 декабря — на территории спортивного комплекса «Лужники».

Главная идея выставки — «Здесь волонтеры». Фотоработы посвящены 10 направлениям добровольчества, таким как социальное, инклюзивное, патриотическое, экологическое, культурное, спортивное, корпоративное, а также волонтерство в сферах охраны здоровья, общественной безопасности и защиты животных. Под каждым фото есть QR-код, ведущий на сайт «Мосволонтера». Здесь можно узнать подробности о направлениях добровольчества, а также социально ориентированных некоммерческих организациях, которым требуется помощь.

Еще одну выставку, посвященную деятельности московских добровольцев, 5 декабря откроют в саду имени Н.Э. Баумана и саду «Эрмитаж».

Волонтеры помогают городу во всех сферах, активно поддерживают социальные инициативы и события. Сегодня добровольческое движение Москвы насчитывает 850 тысяч человек, а к команде «Мосволонтера» присоединились свыше 150 тысяч.

Организатором выставок выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Узнать больше о добровольчестве можно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер», а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

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