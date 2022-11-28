Началось строительство станции «Крымская» Троицкой линии метро

Строители приступили к сооружению будущей станции «Крымская» перспективной Троицкой линии метро. Сейчас на площадке ведут сразу несколько видов работ. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На строящейся станции “Крымская” Троицкой линии метро начался монтаж ограждающих конструкций котлована, выполняется устройство буросекущих свай, а также ведутся земляные работы по планировке территории строительной площадки», — рассказал он.
Специалисты также обустраивают демонтажно-щитовые камеры для встречи тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Сейчас к «Крымской» идут четыре ТПМК, два из которых ведут проходку со стороны станции «ЗИЛ» (там недавно начались монолитные работы), а еще два — со стороны «Академической».
Строящаяся станция «Крымская» находится между железнодорожными путями Московского центрального кольца (МЦК) и жилым кварталом в Донском районе. Здесь оборудуют два наземных вестибюля, один из которых будет совмещен с восточным вестибюлем платформы Крымская МЦК для комфортной пересадки пассажиров.
«На соседней “Академической”, куда уже прибыл первый ТПМК со стороны “Вавиловской”, практически завершены вынос инженерных коммуникаций и устройство ограждающих конструкций котлована, а также выполнено более четверти объема запланированных земляных работ», — рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
Задачи на каждом участке будущей линии метро решают последовательно. Так, к возведению основных конструкций платформы и вестибюля на станции «Академическая» специалисты смогут приступить только после завершения проходки соседнего тоннеля от станции «Вавиловская», на которой сейчас уже идут земляные и монолитные работы, продолжается монтаж ограждающих конструкций и обратная засыпка котлована.
Перспективная Троицкая линия метро длиной 40 километров пройдет от платформ Московского центрального кольца до городского округа Троицк через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. В ее состав войдут четыре станции: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». Рядом с ними проживает около одного миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.