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20 минут назад

Езду на самокатах запретят на ряде улиц в Москве

Мослента

На ряде улиц в Москве с 1 марта 2023 года запретят езду на самокате. Изменения коснутся улиц с разрешенной скоростью движения более 80 километров в час, заявил замруководителя дептранса Алексей Митяев. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

Езду на самокатах запретят на ряде улиц в Москве
Фото: Мослента Мослента

«Такие зоны будут специально выделены на карте, там нельзя будет совершать поездку, чтобы движение было комфортным и безопасным», — сообщил он.

Кроме того, на этих участках будут установлены специальные таблички с выделенными зонами. По словам Митяева, обсуждение с ГИБДД по этому поводу уже началось.

Ранее сообщалось, что по новым правилам люди на обычных самокатах и роликовых коньках все еще приравниваются к пешеходам.

Новости Москвы,ГИБДД,
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