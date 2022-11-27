Езду на самокатах запретят на ряде улиц в Москве

На ряде улиц в Москве с 1 марта 2023 года запретят езду на самокате. Изменения коснутся улиц с разрешенной скоростью движения более 80 километров в час, заявил замруководителя дептранса Алексей Митяев. Его слова передает агентство городских новостей «Москва».

Фото: Мослента Мослента

«Такие зоны будут специально выделены на карте, там нельзя будет совершать поездку, чтобы движение было комфортным и безопасным», — сообщил он.

Кроме того, на этих участках будут установлены специальные таблички с выделенными зонами. По словам Митяева, обсуждение с ГИБДД по этому поводу уже началось.