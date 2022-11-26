Москвичей предупредили о наступлении «январских морозов»

О наступлении настоящих январских морозов москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов . В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что понижение температуры в городе ожидается в начале следующей недели.

«В понедельник днем будет около пяти градусов ниже нуля, а ночью температура опустится до минус семи. Это последний теплый день на предстоящей неделе. Потом придут настоящие январские морозы. Во вторник днем ожидается восемь градусов ниже нуля, а ночью — минус десять», — сообщил специалист.

В среду, 30 ноября, по его словам, столбики термометров в Москве опустятся до минус 12-13 градусов, по области — до минус 15-16 градусов. Каждый следующий день температура будет опускаться на 1–2 градуса. Он отметил, что воскресенье, 4 декабря, станет самым холодным днем на предстоящей неделе.