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53 минуты назад

В Москве выявили 783 случая заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 3

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 783 против 1 061 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В Москве выявили 783 случая заражения коронавирусом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 254 496 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 14 днем ранее, до 46 956. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 632, до 3 061 811.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 579 против 547 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 797 758 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 405, до 1 756 950, число умерших возросло на 8, до 36 112.

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