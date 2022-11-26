В парках Москвы оборудовали лыжные трассы с искусственным оснежением

В парках Москвы заработали лыжные маршруты с искусственным снегом. Об этом сообщает Мосгорпарк.

Фото: Телеграм-канал «Парковый» Телеграм-канал «Парковый»

«5 таких трасс открыты в 4 столичных парках — парке «Сокольники», ландшафтном парке «Митино», парке «Северное Тушино» и в парке Олимпийской деревни. Общая их протяженность — 7,3 километра», - сказано в сообщении.

Трассы «с искусственным оснежением» созданы с помощью специальных пушек, генерирующих снег. Искусственный снег распределен по трассе спецтехникой и укатан в лыжню для классического хода.

Трассы будут работать круглосуточно и освещаться. Рядом с ними расположены пункты проката.

Так, в парке «Сокольники» заработали сразу две трассы с искусственным снегом, 1,5 и 3 км. «Ландшафтный парк «Митино» запустил 1,5-километровую трассу.