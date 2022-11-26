Москвичей приглашают на День баскетбола

Посетителей фестиваля ждут игры, конкурсы и мастер-классы от звезд спорта.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

3 декабря в спортивном комплексе «Баскет Холл Москва» пройдет спортивный праздник — фестиваль «День баскетбола». Его организует Московский центр «Патриот.Спорт» при поддержке Федерации баскетбола Москвы, Российской федерации баскетбола и Ассоциации студенческого баскетбола.

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«Фестиваль “День баскетбола” проходит в Москве ежегодно. В этом году он вновь объединит школьников, студентов колледжей и столичных педагогов на одной площадке с профессиональными баскетболистами. Известные советские и российские спортсмены проведут мастер-классы и примут участие в матчах. Для гостей будут работать спортивно-развлекательные и игровые площадки, где каждый участник праздника сможет выбрать себе занятие по душе. Этот фестиваль — отличная возможность познакомиться с баскетболом, увидеть игру профессионалов и активно провести время», — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В рамках фестиваля пройдут суперфинал Школьной спортивной лиги по баскетболу три на три среди команд юношей и команд девушек 2006 2007 годов рождения, турнир по баскетболу три на три среди школьников, игра с участием студентов профессиональных образовательных организаций. Также состоится матч, в котором столичные педагоги сыграют с известными российскими баскетболистами.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья будет организован мастер-класс «Тихий баскетбол». Его проведут мастер спорта международного класса по баскетболу Федор Лихолитов и бронзовый призер первенства Европы, пятикратная чемпионка России мастер спорта международного класса по баскетболу Мария Блохина.

Кроме того, посетители фестиваля смогут поиграть в танцевальный симулятор, «Большую дженгу», настольный баскетбол и игровые приставки, сделать брендированные фотографии в мобильной фотостудии, проявить смекалку на площадке «Правила баскетбола» и принять участие в других конкурсах.