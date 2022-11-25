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2 часа назад

Схема движения временно изменится в центре Москвы

Префектура Центрального административного округа г. Москвыиещё 10

Схема движения в центре столицы изменится со 2 по 8 декабря из-за временного закрытия части Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

Схема движения временно изменится в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что ограничения связаны со строительством будущей Троицкой линии столичной подземки.

На период закрытия отрезка от станции «Октябрьская» до «Новые Черемушки» для пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ.

Так, шесть километров временной выделенной полосы введут по проспекту 60-летия Октября и улицы Профсоюзная. Также только городской транспорт сможет ездить по временным и постоянной выделенной полосе на Ленинском проспекте, отметили на сайте Агентства городских новостей «Москва». Еще на 16 участках закроют парковку, а выезды из дворов дома 28, корпус 1 на улице Гарибальди и 2А на Ленинском проспекте ограничат.

В то же время, движение на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспекте в сторону области сохранится по двум из четырех полос.

Специалисты Дептранса порекомендовали столичным жителям быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

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