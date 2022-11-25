Схема движения в районе станций оранжевой ветки метро изменится

Схема движения в центральной и юго-западной части Москвы изменится вечером 2 декабря, накануне очередного закрытия участка Калужско-Рижской линии столичного метрополитена от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"2 декабря с 22:00 по 8 декабря изменится схема движения в центральной и юго-западной части Москвы. [В городе] продолжают строить будущую Троицкую линию, поэтому снова не будет движения между станциями Калужско-Рижской линии: от [станции] метро "Октябрьская" до [станции] "Новые Черемушки". Для пассажиров запустят бесплатные автобусы КМ вдоль закрытых станций. Городским транспортом здесь пользуются очень много людей, поэтому приоритет в движении мы дадим ему", - сообщили в пресс-службе.

Видео дня

Там уточнили, что будут введены 6 км временной выделенной полосы по проспекту 60-летия Октября и улице Профсоюзной до станции "Новые Черемушки". Ездить по временным и постоянной выделенным полосам на Ленинском проспекте сможет только городской транспорт. Временно будет закрыта парковка на 16 участках, в том числе на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта, улице Академика Пилюгина.

Кроме того, будут ограничены выезды из дворов д. 28, к. 1 на улице Гарибальди и д. 2А на Ленинском проспекте. По улице Гарибальди жители смогут использовать остальные внутридворовые проезды, а с улицы Донская на проезд Апакова выехать можно будет по Ленинскому проспекту, улицам Шаболовка или Мытная.

Также будет закрыт выезд с улицы Гарибальди (от д. 23) на Профсоюзную - предлагается выезжать через Нахимовский проспект или улицу Наметкина. Ограничат движение и на шести соседних участках от Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы. Движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области сохранится по двум из четырех полос.