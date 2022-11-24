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3 часа назад

Москве предрекли антирекорд по количеству новых ТЦ

Lenta.ru

Объем ввода качественных торговых центров в Москве в 2022 году составит 117,7 тысячи квадратных метров — показатель станет наименьшим за последние 10 лет. Антирекорд по количеству новых ТЦ в столице предрекли аналитики Nikoliers, передает «РБК».

Москве предрекли антирекорд по количеству новых ТЦ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Итоговый результат этого года окажется в 2,3 раза меньше показателя 2021 года, когда было введено 281,4 тысячи «квадратов». Общее количество уже открытых или запланированных к вводу до конца 2022-го ТЦ в Москве составило 13 объектов. Сейчас вводятся наиболее готовые к открытию проекты с большим процентом подписанных договоров аренды. Речь идет в основном о небольших центрах районного формата — на них приходится 85 процентов от общего объема ввода.

Сокращение ввода ТЦ связано с общей неопределенностью, решением зарубежных арендаторов покинуть страну и снижением посещаемости. Партнер Nikoliers Анна Никандрова отметила, что сегмент торговой недвижимости находится в стрессовой ситуации третий год подряд.

«Торговым центрам приходится выстраивать новые алгоритмы работы и искать новые идеи для сохранения доходности проектов. В текущей ситуации из-за сложности прогнозирования арендного потока и доходности торговых объектов в будущем многие девелоперы предпочитают отложить ввод новых объектов», — заявила она.

Согласно оценке аналитиков, в 2023 году объем ввода комплексов может составить 400-450 тысяч «квадратов», если положение не ухудшится. Однако с высокой вероятностью сроки ввода будут перенесены — до 50 процентов от прогнозного объема.

В октябре эксперты Commonwealth Partnership оценили снижение посещаемости московских торговых центров. В 2022 году трафик снизился на семь процентов по сравнению с 2021 годом. Разрыв между результатами текущего и предыдущего годов вырос в августе, а в течение первых двух недель после объявления частичной мобилизации увеличился на три процентных пункта.

Новости Москвы,Анна Никандрова,
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