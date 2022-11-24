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8 часов назад

Анастасия Ракова: в Москве начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года

Москва24иещё 20

В столичных больницах начнут выписывать электронные рецепты на срок до одного года. Такое право смогут получить те, кому положены бесплатные лекарства, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве начнут оформлять льготные электронные рецепты
Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Pоман ВасильевПортал мэра и правительства Москвы/Pоман Васильев

"Теперь врачи смогут выписывать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, во время приема специалист сможет выписать рецепт с указанием графика его обслуживания. Обычно это реализуется раз в месяц или раз в три месяца. Пациент сможет приходить сразу в аптеку и получать нужные лекарства.

Ракова подчеркнула, что с информацией о рецептах жители столицы смогут ознакомиться в электронных медкартах в разделе "Мои рецепты", а также в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, направленный на возрождение работы производственных аптек в РФ. Инициативой отменяется запрет на изготовление аптеками зарегистрированных лекарственных препаратов.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Госдума,Правительство Москвы,
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