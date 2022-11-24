В Москве начнут оформлять льготные электронные рецепты

В столичных больницах начнут выписывать электронные рецепты на срок до одного года. Такое право смогут получить те, кому положены бесплатные лекарства, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Pоман Васильев Портал мэра и правительства Москвы/Pоман Васильев

"Теперь врачи смогут выписывать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе", – цитирует Ракову портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, во время приема специалист сможет выписать рецепт с указанием графика его обслуживания. Обычно это реализуется раз в месяц или раз в три месяца. Пациент сможет приходить сразу в аптеку и получать нужные лекарства.

Ракова подчеркнула, что с информацией о рецептах жители столицы смогут ознакомиться в электронных медкартах в разделе "Мои рецепты", а также в медучреждениях.