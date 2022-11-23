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5 часов назад

Расписание поездов на МЦД-1 изменится с 26 по 27 ноября

Вечерняя Москваиещё 6

Расписание движения поездов на первом направлении Московских центральных диаметров (МЦД-1) будет изменено с 26 по 27 ноября. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Расписание поездов на центральном участке МЦД-1 изменится 26-27 ноября
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Ограничения продлятся с 17:00 26 ноября до 12:00 27 ноября. Это связано с проведением работ по подключению инфраструктуры для запуска линии в Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево. Кроме того, расписание изменится из-за строительства ТПУ «Лианозово».

В это время на центральном участке диаметра от Савеловского до Белорусского вокзала будут увеличены интервалы движения до часа, а часть составов отменят. На Савеловском направлении железной дороги поезда будут ходить раз в 50 минут, часть составов проследуют от и до станций Бескудниково и Лобня, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, 26 и 27 ноября поезда «Аэроэкспресса» не будут курсировать в аэропорт Шереметьево и обратно. Пассажирам предлагают воспользоваться экспресс-автобусами «Аэроэкспресс», которые отправляются от станции метро «Ховрино».

Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,
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