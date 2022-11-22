Ледяной дождь в столице повторил рекорд влажности 1965 года

За сутки в Москве выпало 8 мм осадков, что сопоставимо с рекордом влажности 1965 года, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ выпало в общей сложности 8 мм осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня). Таким образом, был повторен «результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения» на объекте с 1949 года.

Ранее синоптик сообщил, что в среду, 23 ноября, погода существенно ухудшится. Осадки будут переходить в небольшой снег, возможна сильная гололедица.

По его прогнозу, к вечеру температура понизится до 1… 3°. В ночь на четверг, на фоне небольшого снега, похолодание продолжится и температура опустится до 2… 7°. В четверг днем термометры будут показывать от 1 до 6°.