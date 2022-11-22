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40 минут назад

Столичных автомобилистов предупредили о мокром снеге и гололедице

ТАССиещё 2

Департамент транспорта Москвы предупредил о непогоде в столице: в ближайшие часы и до полудня среды ожидаются мокрый снег, дождь, образование гололедицы.

Столичных автомобилистов предупредили о мокром снеге и гололедице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до 12 часов завтрашнего дня в Москве местами ожидается мокрый снег, дождь, образование гололедицы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!" - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале департамента.

Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефоны.

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