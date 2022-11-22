Столичных автомобилистов предупредили о мокром снеге и гололедице

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до 12 часов завтрашнего дня в Москве местами ожидается мокрый снег, дождь, образование гололедицы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах!" - говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале департамента.