На улице Бехтерева построят дом по программе реновации

В новостройке будет 360 квартир.

Фото: Проектное решение Проектное решение

Специалисты Мосгосстройнадзора выдали разрешение на строительство дома по программе реновации по адресу: улица Бехтерева, земельный участок 25/49/1. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

«На выделенном земельном участке появятся два корпуса общей площадью 31,8 тысячи квадратных метров. Весь цикл строительства будет проходить под надзором специалистов Комитета для того, чтобы будущие жители переехали из ветхих пятиэтажек в качественное и современное жилье», — рассказал глава Мосгосстройнадзора.

Фасады зданий облицуют бетонной плиткой, установят корзины для кондиционеров. Входы оборудуют системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. На первом этаже разместятся помещения коммерческого и общественного назначения. В новостройке будет 360 квартир общей площадью 20,5 тысячи квадратных метров. Внутреннюю отделку выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

Игорь Войстратенко отметил, что все помещения в зданиях и прилегающая территория будут адаптированы для комфортного проживания маломобильных людей. В частности, для них предусмотрено две квартиры.

Во дворе оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, место для отдыха, установят малые архитектурные формы. В рамках работ по озеленению высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.