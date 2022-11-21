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13 часов назад

В Москве выявили 697 случаев заражения коронавирусом за сутки

ТАССиещё 4

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 697 против 808 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В Москве за сутки выявили 697 новых случаев COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 247 332 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее, до 46 866. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 533, до 3 055 952.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 83 против 181 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 121 483 случая заражения.

Количество выздоровевших в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 13 - до 1 102 830. Умерли за сутки 7 заразившихся, всего с начала пандемии - 15 437.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 451 против 464 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 794 252 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 387, до 1 754 224, число умерших возросло на 9, до 36 029.

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