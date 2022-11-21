В Музее космонавтики открывается новая выставка

Посетители узнают, как проходил первый космический полет Героя России Сергея Авдеева.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Посетители узнают, как получилось реализовать такой масштабный проект в годы кардинальных перемен в экономике и политической жизни страны.

Название выставки отсылает к занятиям космонавта прыжками в высоту (Сергей Авдеев — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике) и достаточно непродолжительному — всего несколько лет — периоду подготовки к космическим полетам.

Сергей Авдеев — рекордсмен по пребыванию на орбитальной станции «Мир»: он провел на ней 747 суток, совершил три космических полета и 10 раз выходил в открытый космос.

Подготовка и первый космический полет Сергея Авдеева пришлись на сложный период. Начиналась подготовка в эпоху перестройки в СССР, а стартовал экипаж с космодрома Байконур уже с территории независимого Казахстана.

В состав экипажа корабля «Союз ТМ-15» вошли Анатолий Соловьев, Сергей Авдеев и французский космонавт Мишель Тонини.

Основные разделы выставки посвящены подготовке к полету, а также экспериментам и исследованиям, которые Сергею Авдееву удалось провести на станции «Мир». В их числе монтаж выносной двигательной установки в открытом космосе, запуск автоматического спутника «МАК-2», медико-биологические исследования организма в невесомости и многие другие эксперименты.

Некоторые предметы экспонируются впервые — например, бортовая печать и документация станции «Мир», кристалл, выращенный в космосе, а также полетная одежда космонавта.

Часть экспонатов предоставили лично Сергей Авдеев, а также Государственный музей политической истории России, Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Институт медико-биологических проблем РАН и Российский государственный архив научно-технической документации.