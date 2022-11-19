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19 ноября

Раскрыт адрес «стены плача» в Москве

Мослента

Адрес уменьшенной копии иерусалимской Стены Плача в столице раскрыли в группе «ВКонтакте» «История Москвы». По словам фолловеров, она находится в центре города.

Раскрыт адрес «стены плача» в Москве
Фото: МослентаМослента

«В Москве можно найти очень необычный памятник — Стену Плача. Это уменьшенная копия святыни, которая находится в Иерусалиме. Она стала подарком прихожанам в честь 110-летия со дня открытия Хоральной синагоги в Москве», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, длина иерусалимской стены составляет 57 метров, высота — 19 метров. Московская стена меньше — в длину 15 метров, в высоту — три метра.

Пользователи в комментариях под постом рассказали, что «Стена Плача» находится в центре города в Большом Спасоглинищевском переулке. Подписчики отметили, что жители столицы также несут записки с желаниями к этому памятнику, как и к настоящей Стене Плача в Иерусалиме.

Ранее режиссер Олег Липовецкий, ставший художественным руководителем столичного театра «Шалом», назвал популярные среди евреев места столицы.

Новости Москвы,Олег Липовецкий,
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