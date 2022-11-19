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19 ноября

В Москве за сутки выявили 727 случаев коронавируса

Москва24

За последние сутки в Москве выявили 727 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Скончались 10 человек.

За последние 24 часа помощь врачей понадобилась 177 больным, их госпитализировали. При этом выздоровели 865 человек.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 245 827 случаев коронавируса, перебороли болезнь 3 054 788 человек, скончались 46 843 пациента.

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов ранее сообщил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

По мнению специалиста, подобное обусловлено выработкой иммунитета у населения, а также своевременной вакцинацией.

Новости Москвы,Общество,Видео,COVID-19,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
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